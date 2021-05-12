Оливер Стоун считает, что США и Запад ведут войну против России

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Запад, по сути, ведут кампанию и едва ли не войну против России в течение уже продолжительного времени. Такое мнение выразил во вторник знаменитый американский кинорежиссер, сценарист и автор нескольких книг Оливер Стоун.

"Против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война. Она началась, опять-таки, с Соединенных Штатов примерно в 2006-2007 году, когда он произнес эту речь в Мюнхене", - сказал Стоун в онлайн-интервью газете The Washington Post. Он имел в виду выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.

"Однако, считаю, что в действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это - крупный пункт политики. Огромный. Огромной важности", - отметил известный американский культурный деятель.

"Нам нужны люди в Соединенных Штатах, которые высказываются за точку зрения мира, за то, чтобы быть партнерами с остальной частью мирового сообщества, уживаться с Китаем, уживаться с Россией, Ираном и так далее. Мы должны поменять свою точку зрения, так как мы все еще стремимся к тому, чтобы быть единственной державой мира, контролирующей ситуацию. Мы не можем продолжать двигаться по этому пути. Это самоубийственный путь", - убежден Стоун.

"И мне кажется, что многие американцы со мной согласны. Но это никогда не разрешалось заявить политически. Люди, которые говорят такое, никогда не побеждают на выборах, поскольку их высмеивает или оттесняет на обочину пресса, откровенно говоря", - добавил режиссер.