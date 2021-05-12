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Пандемия COVID-19

Мадуро заявил, что Венесуэла надеется на скорое получение вакцины "Спутник Лайт"

По мнению президента Венесуэлы, препарат упростит вакцинацию миллионов граждан
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Алексей Дружинин/ТАСС, архив
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© Алексей Дружинин/ТАСС, архив

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что страна надеется в ближайшее время получить дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

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"Есть вакцина "Спутник Лайт", и скоро она прибудет в Венесуэлу. Она однокомпонентная, что упростит вакцинацию миллионов венесуэльцев", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

Мадуро не привел никаких других подробностей о возможных поставках препарата "Спутник Лайт" в Венесуэлу.

В настоящее время в южноамериканской стране для иммунизации населения используются российская вакцина "Спутник V" и препарат китайской компании Sinopharm. Кроме того, в Венесуэле начались клинические испытания российской вакцины "Эпиваккорона".

6 мая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что вакцина "Спутник Лайт", которая представляет собой первый компонент "Спутника V", получила официальную регистрацию в РФ. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияПандемия COVID-19
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