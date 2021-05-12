Канада получила почти 20 млн доз вакцин от коронавируса

ОТТАВА, 12 мая. /ТАСС/. Почти 20 млн доз вакцин от коронавируса были доставлены в Канаду. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Мы уже доставили почти 20 млн доз вакцин от COVID-19 в наши провинции и территории", - написал он в Twitter. Глава правительства добавил, что с мая только компания Pfizer будет каждую неделю поставлять в Канаду 2 млн доз своих препаратов от коронавируса. Ранее во вторник Трюдо сообщил, что власти страны планируют завершить вакцинацию населения в сентябре.

На прошлой неделе генерал Дэни Фортин, который отвечает за сортировку и распространение вакцин от коронавируса в североамериканской стране, сообщил, что до 1 июля в Канаду должны быть доставлены не менее 40 млн доз вакцин. Всего в Канаде проживают 37,5 млн человек, с прошлой недели вакцинацию разрешено проходить людям старше 12 лет. В этой возрастной группе находятся более 30 млн жителей.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. К настоящему времени в стране доступны препараты американских компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca. На данный момент привились уже более 15,3 млн человек (48,5% населения старше 12 лет), из них более 1,2 млн сделали вторую прививку.