ВОЗ: число случаев заражения и смерти от COVID-19 в мире за неделю снизилось на 4%

ЖЕНЕВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 90 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость и смертность снизились на 4%, сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В глобальном плане число новых случаев COVID-19 и число смертей немного уменьшилось за эту неделю: всего зарегистрировано более 5,5 млн заразившихся и более 90 тыс. умерших", - отметила ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене, добавив, что и заболеваемость, и смертность остаются, несмотря на некоторое снижение, на очень высоком уровне.

С 3 по 9 мая в мире было зафиксировано 5 517 602 заразившихся и 90 242 летальных исхода. По состоянию на 9 мая, всего насчитывалось 157 362 408 случаев инфицирования и 3 277 834 случая смерти пациентов.

Заболеваемость выросла в регионе Юго-Восточной Азии (на 6%), к которому ВОЗ относит также Индию, тогда как в Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 23%, Восточном Средиземноморье - на 13%, Африке - на 5%, Северной и Южной Америке - на 4%. Смертность существенно выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (34%) и Юго-Восточной Азии (на 15%), но сократилась в Европе (на 18%), Восточном Средиземноморье (на 13%), Северной и Южной Америке (на 4%), а также в Африке (на 3%).

В Европе за семь дней заразились более 919 тыс. человек и умерли более 19 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,2 млн новых случаев инфицирования и более 33 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 2,8 млн заразившихся, умерли более 28 тыс. человек. В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 2,7 млн. Далее следуют Бразилия (более 423 тыс. новых случаев), США (более 334 тыс.), Турция (более 160 тыс.), Аргентина (более 140 тыс.), Иран (более 124 тыс.), Франция (более 122 тыс.), Колумбия (более 108 тыс.), Германия (более 103 тыс.), Италия (более 67 тыс.) и Россия (более 57 тыс.).

Распространение новых штаммов

По информации ВОЗ, отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен с 4 мая еще в семи странах, а их общее число достигло 149. До 102 государств с 97 расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было зафиксировано в Бразилии и Японии, на данный момент циркулирует в 60 странах, что на четыре больше, чем неделей раньше.

ВОЗ впервые квалифицировала в нынешнем эпидемиологическом бюллетене обнаруженный в Индии в октябре 2020 года штамм B.1.617 как "вариант, вызывающий обеспокоенность" (англ. - variant of concern, VOC). До сих пор организация относила его к категории "вариантов, вызывающих интерес" (англ. - variants of interest, VOIs).

Ученые обнаружили у B.1.617 три подвида, отличающихся небольшим числом "потенциально значимых мутаций". По состоянию на 11 мая исследователям было известно о более 4,5 тыс. случаях присутствия B.1.617 в биоматериалах, собранных в 44 странах, расположенных во всех шести регионах ВОЗ. Подвиды этого штамма, по словам ВОЗ, "судя по всему, имеют более высокий уровень заразности, включая быстрый рост их распространения" во многих государствах. Что касается Индии, то из циркулирующих там штаммов сравнительно более высокой заразностью, согласно предварительным данным исследований, обладают подвиды B.1.617.1 и B.1.617.1.2, тогда как подвид B.1.617.1.3 обнаружен пока лишь в небольшом количестве образцов биоматериала, и эксперты не берутся с определенностью оценивать его заразность. В целом, потенциальное воздействие разновидности коронавируса B.1.617 на эффективность вакцин и лечебных средств эксперты охарактеризовали как "неопредленное". То же самое они говорят по поводу степени риска повторного инфицирования COVID-19. За пределами Индии подвиды B.1.617 шире всего присутствуют в Великобритании. Подвид B.1.617.1.2 недавно был объявлен там "национальным вариантом [коронавируса], вызывающим обеспокоенность", говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.