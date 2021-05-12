Госдума и кабмин выработают меры по ограничению использования пальмового масла

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума вместе с профильными министерствами выработает предложения по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах, повышение ставки НДС на 20% задачу не решило. Об этом сообщил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Спикер напомнил, что ранее предложил Минфину обсудить вопрос о пальмовом масле, которое широко применяется в пищевой промышленности, включая кондитерскую и молочную продукцию. "Многие говорят о вреде пальмового масла, но как ни парадоксально - отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах: нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов", - констатировал Володин.

"Постараемся в ходе обсуждения с участием профильных министерств правительства и комитетов Госдумы выработать решения, - написал политик. - Они могут быть разными, в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию". По его словам, "свое слово должны сказать эксперты". О результатах этой работы общественность будет проинформирована.

Володин также считает, что лишение поставщиков пальмового масла налоговых льгот и "повышение ставки НДС до 20% не решило задачу". "Поставки пальмового масла в нашу страну после принятых поправок в Налоговый кодекс сократились примерно на 7%. Но буквально через несколько месяцев вновь стали расти. По последним данным, в январе этого года - на 18,8 % к январю 2020 года", - резюмировал председатель Госдумы.

С 1 октября 2019 года в РФ была введена стандартная ставка НДС на пальмовое масло, которое до этого облагалось по льготной ставке. Согласно действующей норме НК РФ, любое растительное масло облагается налогом по льготной ставке 10%. Поправки в Налоговый кодекс исключили из этой категории товаров пальмовое масло.