Три экологических турмаршрута создали в Липецкой области к 200-летию Семенова-Тян-Шанского

ТАСС, 12 мая. Сотрудники музея-усадьбы российского географа и ботаника Петра Семенова-Тян-Шанского в деревне Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области создали три экологических турмаршрута по местам, связанным с жизнью и деятельностью ученого. Маршруты разработаны к 200-летию Семенова-Тян-Шанского, рассказала ТАСС в среду директор музея-усадьбы Галина Нестерова.

"В рамках концепции создания музея-заповедника "Родина Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского" созданы три экологические тропы - туристические маршруты, проходящие по территории усадьбы и ее ближайшим землям. В непосредственной близости от Рязанки расположены восемь памятников природы и пять памятников истории федерального и регионального уровня. Туристы могут пройти, например, к живописному оврагу Зеркалы, с которого в детстве началось увлечение Петра Семенова географией и путешествиями, а также к расположенному в двух километрах селу Урусово с Никольским храмом, построенным отцом ученого, с остатками их семейного склепа, с усадьбами Буниных-Кропоткиных, старинным парком", - сказала Нестерова.

К 200-летию ученого, которое будут отмечать в 2027 году, предлагается создать федеральный музей "Родина Семенова-Тян-Шанского" с объединением бывших владений Семенова-Тян-Шанского на территории Липецкой и Рязанской областей, где в бывшем имении ученого в селе Гремячке также создан мемориальный музей.

Нестерова пояснила, что маршруты начинаются с территории музея-усадьбы в деревне Рязанка Липецкой области, занимающей порядка 14 га и включающей усадебный дом, реликтовый парк с более чем 100 видами растений, старый яблоневый сад, десять построек разного назначения и степени сохранности, в том числе каретный и грунтовый сараи, баню, летнюю кухню. "Самый длинный из трех турмаршрутов - это пеший маршрут протяженностью порядка 8 км в одну сторону, который проходит через границу Рязанской области к оврагу Зеркалы, где Петр Петрович в детстве занимался ландшафтными наблюдениями и собирал свои первые энтомологические и флористические коллекции", - сказала Нестерова.

Петр Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) - русский путешественник, географ, ботаник, государственный и общественный деятель, уроженец деревни Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. Более 40 лет возглавлял Императорское Русское географическое общество, организовал первую перепись населения России в 1897 году, был президентом Русского энтомологического общества, собрал, систематизировал, описал и передал в дар Петербургскому Зоологическому музею энтомологическую коллекцию из 700 тыс. экземпляров. В конце жизни передал Императорскому Эрмитажу коллекцию в 750 картин и 3 500 гравюр европейских авторов XVI-XVIII веков. В честь ученого названы около 100 новых форм растений и животных, ряд географических объектов в Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене.