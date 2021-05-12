Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Законопроект вводит запрет выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания). В первом чтении законопроект может быть рассмотрен Госдумой 18 мая.

Также инициатива предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Сейчас такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Одновременно в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносятся поправки, позволяющие относить к единому реестру запрещенных сайтов порталы со сведениями о методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также изготовления, переделки или восстановления огнестрельного оружия.

Вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие: отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения или предоставить оружие для его осмотра. Предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Запрещается хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов в декабре прошлого года.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правила оборота оружия после трагедии в казанской школе. Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен, 18 из них дети. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.