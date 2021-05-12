Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с пандемией

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, именно 2021 год должен стать переломным в борьбе с пандемией. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

"Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией", - сказал глава кабмина.

По его словам, это общая ответственность властей и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту.

"Осенью прошлого года, да и этой весной, в моменты всплеска эпидемии, нам удалось не вводить жестких ограничительных мер. Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что сплоченность страны позволила снизить темпы распространения коронавируса. "Хотел бы сегодня искренне поблагодарить за это всех: и тех, кто круглосуточно работал в красных зонах, тех, кто приходил на помощь людям старшего поколения, всех, кто проявил выдержку", - сказал премьер.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в предыдущем послании Федеральному собранию в январе 2020 года представил новую масштабную программу социальной поддержки людей, предложил закрепить соцгарантии в конституции и определил среди приоритетов работы властей заботу о семьях и детях, развитие экономики и бизнеса, поддержку регионов. По словам Мишустина, весомых результатов на всех этих направлениях планировалось достичь в сжатые сроки, но пандемия заставила пересмотреть приоритеты работы с учетом реальной обстановки и возникших угроз, чтобы в сложнейших условиях обеспечить безусловное выполнение задач, поставленных президентом.

Премьер подчеркнул, что коронавирус поставил под угрозу жизни миллионов людей, и для недопущения самых тяжелых сценариев развития событий правительство по поручению Путина разработало ряд чрезвычайных мер, потребовавших нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы. По словам главы кабмина, решения, которые были направлены на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались в течение суток.

Коллективный иммунитет

По его словам, коллективный иммунитет в РФ к коронавирусу необходимо сформировать к концу года.

"Очень важно, чтобы люди активнее прививались. Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз рекомендую всем сделать прививку, прежде всего - старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом", - сказал Мишустин.

"Позаботьтесь о себе и, пожалуйста, берегите своих близких", - призвал премьер-министр.

Взаимодействие ветвей власти в пандемию

Мишустин отметил, что механизм взаимодействия ветвей власти, созданный во время пандемии коронавируса, продемонстрировал эффективность и должен быть сохранен. "Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного управления. Механизм взаимодействия, который нам удалось создать для законодательного обеспечения принимаемых мер и их оперативной реализации в рамках бюджетного процесса беспрецедентен", - подчеркнул председатель правительства. По его мнению, этот механизм "продемонстрировал свою эффективность и, безусловно, должен быть сохранен".

Глава кабинета министров поблагодарил депутатов за активность и профессионализм, "за ту поддержку, которую парламент оказал, когда возникла необходимость экстренных мер для защиты жизни и здоровья миллионов людей". "Главное - мы подняли на совершенно другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти и вместе активно работали над реализацией ключевых положений послания президента", - уверен Мишустин.

Он обратил внимание на то, как готовились антикризисные решения для поддержки людей, медицины, бизнеса и экономики в разгар пандемии. "Все они прорабатывались в самые сжатые сроки, более трехсот важнейших федеральных законов были внесены правительством и одобрены вами", - напомнил премьер-министр. На его взгляд, "по сути, создан действенный механизм обратной связи между людьми и государством, а также введены новые формы контроля и ответственности за принимаемые решения и, что важнее всего, - за качество их реализации".

Глава кабинета министров заверил, что "в деятельности правительства главным было оперативное исполнение решений". "Мы исключили возможность продления сроков, в острый период ввели практику незамедлительного принятия нормативных актов по борьбе с коронавирусной инфекцией, для контроля сроков создана информационная система мониторинга реализации ключевых задач правительства", - перечислил Мишустин, добавив, что "мониторинг исполнительской дисциплины ведется в формате 24 на 7".

Выводы на будущее

Мишустин заявил, что сейчас важно усвоить уроки пандемии и сделать определенные выводы, чтобы в будущем не допустить подобного.

"Сейчас важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 159 млн человек, свыше 3,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 896 842 случая заражения, выздоровели 4 509 915 человек, умерли 113 976. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.