Стимулирующие выплаты для медиков в 2020 году получили более полумиллиона человек

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство России в 2020 году направило на стимулирующие выплаты для медперсонала и соцработников около 200 млрд рублей, эти средства получили свыше полумиллиона человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в среду в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.

"По инициативе президента мы предусмотрели стимулирующие и специальные социальные выплаты для тех, кто находился на переднем крае борьбы с инфекцией. Не только для врачей, но и для среднего, младшего персонала, для водителей машин скорой помощи, других сотрудников больниц и поликлиник, которые принимали заболевших коронавирусом, а также социальных работников. Всего такие выплаты получили в прошлом году более полумиллиона медицинских и почти 73 тыс. социальных работников. Мы направили на это около 200 млрд рублей", - сообщил он.

Мишустин выразил сожаление, что люди не везде сразу получили положенные им средства. Тем не менее, по его словам, правительство смогло эффективно наладить обратную связь с медработниками через портал госуслуг, чтобы быстро отрабатывать каждый такой случай и оперативно принимать необходимые решения для исправления ситуации. "Нам важно защитить права каждого из тех, кто спасал жизни", - подчеркнул глава правительства.

Мишустин напомнил, что в период распространения коронавируса активно внедрялись цифровые технологии в здравоохранении. Он упомянул онлайн-оформление электронных больничных, доступ к результатам ПЦР-тестов и записи на вакцинацию через интернет. Премьер также рассказал, что был получен первый успешный опыт использования технологий искусственного интеллекта для распознавания медицинских снимков. Началось внедрение практики проведения телемедицинских консультаций между врачами в разных уголках страны.

"По поручению президента мы запустили горячую линию по вопросам коронавируса. По бесплатному единому короткому номеру 122 можно записаться к врачу, вызвать специалиста на дом и получить все необходимые консультации", - добавил он. Мишустин также отметил, что в 2020 году автоматически стали предоставлять больничные по карантину тем, кто был в группе риска, людям старше 65 лет. Кроме того, была увеличена база для расчета больничного.

"Теперь она не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Это позволило обеспечить необходимый минимум выплат по больничному листу для работающих граждан вне зависимости от стажа работы", - заключил премьер.