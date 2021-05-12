Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме в среду.

"Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в своем послании", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что правительство работает над сведением к минимуму риска проникновения в страну опасных инфекций.

"Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное - высококлассные ученые и сильная научная база. В Санкт-Петербурге работает институт имени Пастера, в Саратове - Российский научно-исследовательский институт "Микроб". И, конечно, в Новосибирске - центр "Вектор", который я недавно лично посетил. "Санитарный щит", о котором мы говорим, - необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране", - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что у России должен быть "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.