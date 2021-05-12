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Мишустин: более 24 млн россиян прошли этапы вакцинации от COVID-19

Добровольная бесплатная массовая вакцинация стартовала в России в конце 2020 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 24 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или уже полностью завершили ее. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду с отчетом в Госдуме.

Он напомнил, что в конце 2020 года по всей стране началась добровольная бесплатная массовая вакцинация. "Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации", - сообщил глава кабмина.

По состоянию на 11 мая, в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 896 842 случая заражения, выздоровели 4 509 915 человек, умерли 113 976. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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