Мишустин заявил, что на поддержку вузов в период пандемии направили почти 21 млрд рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Почти 21 млрд рублей был направлен на поддержку российских вузов и научных организаций в период коронавирусных ограничений, сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин.

"В условиях ограничений из-за новой коронавирусной инфекции поддержали вузы и научные организации. В целом направили на это почти 21 млрд рублей", - сказал глава кабмина, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Кроме того, на обновление приборной базы в сфере науки было направлено свыше 13 млрд рублей, гранты получили более 200 организаций, в том числе впервые - университеты. Идет обновление материально-технической базы вузов, капитальный ремонт общежитий, продолжил Мишустин. "На эти цели направили около 18 млрд рублей", - сказал он, отметив, что такую поддержку получили почти 400 вузов в 82 регионах страны.

Глава кабмина напомнил, что по поручению президента в 2020 году в вузах было открыто порядка 12 тыс. новых бюджетных мест. Кроме того, сказал он, за последние два года почти удвоилось количество бюджетных мест по специальностям цифровой экономики, так как грамотные кадры в IT-сфере сегодня особенно востребованы.