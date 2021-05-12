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Выплаты беременным на раннем сроке составят в среднем 6 300 рублей

Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, с 1 июля составят в среднем 6 300 рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

"Мы начали и будем поддерживать родителей все то время, пока растет их ребенок. Помощь получат и будущие мамы. С 1 июля ежемесячно специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. В среднем по стране [они составят] по 6 300 рублей", - сказал он.

Мишустин уточнил, что поправки в законы, необходимые для обеспечения реализации этого пункта послания президента России, уже внесены.

Глава правительства напомнил, что больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.

"Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, растущих в таких семьях, будет выплачиваться в среднем примерно по 5 600 рублей", - сказал он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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