Мишустин выступил против идеи ограничить гражданам поездки на отдых за границей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддерживает идею ограничения возможностей поездок граждан на отдых за границей. Он считает, что завоевывать туристов следует качеством предлагаемых услуг.

"Ограничение свободы передвижения наших граждан это не совсем правильный путь", - сказал глава кабмина, отвечая на соответствующее предложение одного из депутатов после ежегодного отчета правительства в Госдуме.

По оценке Мишустина, такая мера снизила бы конкуренцию для отечественной туристической индустрии. "Мы должны делать хорошие, качественные инфраструктурные объекты туризма, гостиницы, чтобы нам захотелось туда поехать", - указал он.

Премьер предположил, что у всех присутствующих в зале парламентариев есть "любимые точки в стране". "Есть замечательные места, в которых мы с удовольствием проводим время, и которые не за счет ограничений, а именно [за счет] конкуренции и тем, что там просто хорошо, дают нам возможность туда поехать. Мы стремимся, чтобы у нас были лучше условия, и предстоит огромная работа", - сказал председатель правительства.

По его словам, целью должно стать то, чтобы "каждый ребенок имел возможность отдохнуть и укрепить здоровье в своей стране". "Задача - завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством. Наш нацпроект в сфере туризма на это настроен. Дело осталось за тем, чтобы все реализовать", - заключил премьер.