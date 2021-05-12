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Более 650 тыс. человек получили российское гражданство в 2020 году

Правительство рассмотрит возможность расширения программы репатриации соотечественников

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 650 тыс. человек получили российское гражданство упрощенно в 2020 году, что на 30% выше, чем в 2019 году.

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Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в среду, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Думе.

"Мы упростили процедуры рассмотрения заявления о гражданстве, собеседования на знание языка, это особенно [важно] для жителей Казахстана, Украины и Белоруссии. В упрощенном порядке в том году гражданство получили более 650 тыс. человек, это примерно на 30% больше, чем в 2019 году, там было полмиллиона человек", - сказал он.

Мишустин добавил, что также правительство рассмотрит возможность расширения программы репатриации соотечественников.

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