Кабмин рассмотрит возможность расширения программы репатриации соотечественников

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит возможность расширения программы репатриации соотечественников. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета о деятельности правительства в Думе.

"То, что касается программы репатриации, мы это активно обсуждали при встрече с фракцией - Леонид Калашников говорил, еще коллеги из КПРФ. Я поддерживаю всевозможные меры для того, чтобы нам как можно быстрее и как можно активнее возвращать наших соотечественников, поэтому предлагаю в этом смысле рассмотреть все предложения, которые у вас есть, и мы будем только этому содействовать ", - сказал он.

В марте Госдума проголосовала за закон о принятии РФ устава Международной организации по миграции (МОМ).

МОМ принимает меры для обеспечения организованного перемещения мигрантов, для которых существующие механизмы не подходят или которые не смогли прибыть в страны, где установлен необходимый для мигрантов порядок. Организация также занимается перемещением беженцев и тех, кто нуждается в международных услугах в сфере миграции. Еще одно направление работы МОМ, согласно уставу, заключается в предоставлении по просьбе государств услуг по подготовке к миграции, включая языковой вопрос, медицинское обследование, размещение мигрантов. МОМ также способствует добровольной возвратной миграции и добровольной репатриации, служит площадкой для обмена мнениями и опытом в области международной миграции.