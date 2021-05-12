Мишустин: в России перестраиваются подходы к развитию среднего специального образования

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия активно перестраивает подходы к развитию системы среднего специального образования, чтобы профессиональное образование было востребованным и престижным среди молодежи. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Госдуме.

"Мне кажется, что перестройка подхода к тому, чтобы профессиональное образование было востребованным и для ребят престижным уже ведется очень активно. Мы сделали целый спектр усилий, чтобы эту программу развивать. На сегодняшний день вообще работая вместе с бизнесом, необходимо в течение года уметь перестраивать методологически программу, чтобы за два года выпускать в профессиональном смысле специалистов, а не только развивать наше высшее образование. Считаю это очень важным и востребованным", - сказал он.

Мишустин отметил, что вопрос о престижности специального образования крайне актуален. "Слова "среднее" и "высшее" [образование] категориально разделяют людей. Когда мы обращаемся к специалисту за услугами, нас в первую очередь волнует его компетенция, насколько он хороший специалист. Хороший специалист с рабочей специальностью гораздо важнее, чем его образование", - добавил премьер-министр.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство подготовило подходы к развитию системы среднего специального образования, которые включают изменение сроков подготовки специалистов, контрольных цифр приема, ремонт колледжей и ориентацию на рынок труда.