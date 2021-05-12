Диспансеризация населения в Воронежской области в полном объеме возобновляется с 1 июля

ВОРОНЕЖ, 12 мая. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев разрешил с 1 июля 2021 года возобновить в поликлиниках для всех жителей диспансеризацию, которая из-за пандемии коронавируса была приостановлена с апреля 2020 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Воронежской области.

"По решению губернатора Александра Гусева с 1 июля все воронежские поликлиники в полном объеме возвращаются к диспансеризации населения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Правительство Воронежской области с 1 апреля 2020 года из-за угрозы заражения коронавирусом временно приостановило проведение профосмотров и диспансеризацию населения. В марте 2021 года прохождение диспансеризации разрешили тем, кто получил две вакцины от коронавируса, а также переболевшим ковидом не позднее трех месяцев и после этого получившим отрицательный тест на эту инфекцию.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 82 279 случаев заражения коронавирусом, из них 77 674 человека выздоровели, 3 301 пациент умер. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - всеобщий масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.