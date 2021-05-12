Федеральные медцентры получат дополнительно 25 млрд рублей на оказание услуг

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Федеральные медицинские центры получат дополнительно 25 млрд рублей на оказание услуг, "с которыми не справились" региональные медицинские учреждения. Об этом сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"25 млрд [рублей] мы выделим федеральным организация здравоохранения <...> И мы его [эти средства] выделим для всех медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание тех услуг, с которыми не справились наши региональные и муниципальные учреждения", - сказал он.

В марте правительство РФ сообщило, что кабмин направит 12 регионам и городу Байконуру более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник.

Ранее Мишустин отмечал, что из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации остается высокой. Подобная поддержка, по его мнению, позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.

Расходы на строительство объектов здравоохранения

Кроме того, премьер призвал восстановить расходы на строительство жизненно важных объектов здравоохранения в регионах России, которые были сокращены из-за пандемии.

"Переброска средств или сокращение финансирования, которое, к сожалению, было, - это, конечно, последствия борьбы с коронавирусом. Потому что мы делали приоритизацию, и я абсолютно согласен с тем, что нужно восстановить <...> расходы, мы это также обсуждали с вами во время подготовки к отчету правительства. Все соответствующие поручения уже даны", - сказал он, отвечая на вопрос депутата Андрея Исаева после ежегодного отчета правительства в Госдуме о том, что было сокращено финансирование строительства 17 объектов здравоохранения в регионах.

Мишустин добавил, что расходы на строительство жизненно важных объектов в регионах из средств резервного фонда буду восстановлены, чтобы его смогли как можно быстрее завершить.