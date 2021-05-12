Более 100 тыс. москвичей старше 60 лет получили бонусные карты после вакцинации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей Москвы старше 60 лет после первой прививки от COVID-19 получили подарочную карту либо промокод на 1 тыс. рублей. Всего участники поощрительной программы получили более 100 млн баллов, которые могут использовать при покупке товаров и услуг в магазинах-партнерах программы "Миллион призов", сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Участники программы "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе" получили более 100 млн баллов, которые можно использовать при покупке товаров и услуг в магазинах-партнерах программы. Так, более 39 тыс. подарочных карт (номинал - 1 тыс. баллов) было выдано в пунктах вакцинации", - сообщается на сайте.

Уточняется, что программа рассчитана на горожан старше 60 лет, которые привились первым компонентом вакцины от COVID-19 до 1 июля или уже прошли оба этапа вакцинации.

"Каждый москвич старше 60 лет, посетив поликлинику, место работы выездной бригады вакцинации или павильон "Здоровая Москва" в период с 27 апреля по 1 июля, сможет получить подарочную карту или баллы в электронном виде (в этом случае необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru и ввести номер полиса ОМС) и потом обменять их на промокод. Те, кто сделал первую прививку до 27 апреля могут стать участниками акции только посредством регистрации на сайте программы", - отмечается в публикации.

25 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 400 тыс. москвичей пожилого возраста уже привились от коронавируса.