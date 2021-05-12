Вячеслава Рогожникова освободили от должности замруководителя ФМБА

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Вячеслава Рогожникова от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правовой информации.

"Освободить Рогожникова Вячеслава Александровича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе", - говорится в распоряжении.

Как сообщается на сайте агентства, Рогожников осуществлял в ФМБА общее руководство и координацию исследований в области космической биологии и медицины, гипербарической физиологии и водолазной медицины; общее руководство и координацию медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения космических полетов, включая медицинский отбор и освидетельствование космонавтов, поддержание здоровья и работоспособности экипажей космических объектов; общее руководство организацией медицинского обеспечения водолазных и кессонных работ; общее руководство организацией медицинского обеспечения уничтожения химического оружия и работы по комплексной утилизации химических объектов и их экологической реабилитации. Кроме того, возглавлял главную медицинскую комиссию по медицинскому освидетельствованию кандидатов в космонавты, космонавтов и инструкторов-космонавтов, а также центральную водолазно-медицинскую комиссию ФМБА России.