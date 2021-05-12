Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за организацию несанкционированной акции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на девять суток экс-мэра города Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной акции 31 января, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Ройзмана признать виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок девять суток", - сказал судья.

Ройзман в ходе заседания вину не признал. Он и его юрист Юлия Федотова сообщили, что будут обжаловать решение суда.

После перерыва суд рассмотрит еще два административных протокола в отношении Ройзмана, один за организацию несогласованной акции 21 апреля и один за участие в ней же.

26 марта суд признал виновным Ройзмана по двум административным делам по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга") за участие в акциях 23 и 31 января и оштрафовал его в общей сложности на 40 тыс. рублей. Позднее представитель защиты Ройзмана направила апелляционные жалобы на штрафы.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".