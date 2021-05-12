Кабмин ФРГ смягчит правила въезда из-за границы для переболевших COVID-19 и привившихся

БЕРЛИН, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Германии согласовало смягчение карантинных правил при въезде из-за границы. Об этом заявил в среду журналистам в Берлине министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"Впервые мы согласовали единые для всей Германии правила", - сказал он, уточнив, что до сих пор в разных регионах были разные предписания. С какого дня изменения вступают в силу, пока не сообщается.

Теперь тем, кто привился или перенес COVID-19, необязательно отправляться на пятидневную самоизоляцию. Привившимися в данном случае правительство ФРГ считает лишь тех граждан, кто получил одну из сертифицированных в ЕС вакцин - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

"Сократить срок карантина можно также сделав тест", - добавил Шпан.

Сохраняется карантинное предписание лишь в тех случаях, если человек въезжает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В Германии прирост новых случаев коронавируса сокращается на протяжении нескольких недель. Многие регионы приступают к смягчению локдауна.