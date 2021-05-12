В Уфе среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграют квартиру и 10 смартфонов

УФА, 12 мая. /ТАСС/. Конкурс среди вакцинировавшихся от коронавируса стартует в Уфе с 14 мая, его участники могут стать владельцами квартиры и 10 смартфонов последней модели. Итоги акции будут подведены 23 июня в прямом эфире муниципального телеканала, сообщила пресс-служба мэрии города в среду.

"14 мая в Уфе стартует конкурс среди вакцинированных от коронавируса. Для участия в нем нужно сделать прививку в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте "Здоровая Уфа". Среди участников конкурса будут разыграны ценные призы, в том числе, квартира в Уфе и 10 смартфонов последней модели. Акция продлится до 20 июня. Розыгрыш призов состоится 23 июня в прямом эфире телеканала "Вся Уфа", - сказано в сообщении.

Количество участников ограничено, указано в сопроводительном видеоролике, размещенном в соцсетях. Организатором акции выступает Фонд развития города Уфы.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на 12 мая в Башкирии подтверждено 36 497 случаев заражения коронавирусом, всего выздоровели 34 086 человек. За время пандемии умерли 478 заразившихся. Количество вакцинированных составило 207 496 человек.