Украина включила Моргенштерна в черный список

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Минкультуры страны включить российского рэпера Алишера Валеева (сценический псевдоним - Моргенштерн) в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, так как считает, что артист пропагандирует культ насилия и жестокости, а также наркотики. Об этом спецслужба сообщила в распространенном в среду ответе на запрос агентства "Украинские новости".

"В соответствии с компетенцией СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить указанного гражданина Российской Федерации, который, среди прочего, во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - пояснила СБУ.

В конце апреля Минкультуры Украины сообщило, что включил рэпера в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Ему был запрещен въезд в страну. В начале лета у исполнителя были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, однако Моргенштерн отказался от этих выступлений.

Украинские власти запретили въезд в страну порядка 180 деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели, Михаил Боярский. Список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор перечень периодически пополняется.