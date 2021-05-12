Суд оштрафовал "ВКонтакте" еще на 1,5 млн руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" еще на 1,5 млн рублей за то, что соцсеть несвоевременно удалила информацию с призывами к участию в несогласованных акциях, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья судебного участка № 7 Центрального района Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"). Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В марте соцсеть оштрафовали по аналогичной статье на 1,5 млн рублей.