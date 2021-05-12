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Песков: введение по всей стране права на отгул после прививки от COVID-19 не планируется

По словам представителя Кремля, инициатива находится в рамках полномочий губернаторов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Введение в России на федеральном уровне права на оплачиваемый отгул после прививки от коронавируса не планируется. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой.

"Каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось, и в планах такого нет", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что глава ХМАО может выступать с такими инициативами, "это в рамках полномочий губернаторов".

Как ранее сообщал ряд СМИ, Комарова на заседании регионального оперштаба отметила, что вопрос отгула с сохранением зарплаты в день прививки или после нее не урегулирован трудовым законодательством, и поручила профильным структурам дать оценку необходимости направить работодателям соответствующие рекомендации.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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