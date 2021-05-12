В России не планируется локдауна осенью

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Введения локдауна осенью 2021 года на территории России не планируется, при этом ситуация в отдельных регионах все еще требует контроля. Об этом сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Какой локдаун, вы о чем?" - сказала она, отвечая на вопрос журналистов на соответствующий вопрос. "Понятно, что темп [распространения коронавирусной инфекции] у нас снижается, но в отдельных регионах ситуация остается такой, что требует контроля. Очень важны семейные очаги, потому что люди, зачастую не соблюдая ограничительные меры, приносят в семью, заболевает семья, это сегодня нужно очень серьезно учитывать", - добавила Голикова.

Она также сообщила, что случаев заражения индийским штаммом коронавируса в России пока не зафиксировано.

Голикова отметила, что против этих штаммов российские вакцины работают: "Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования свидетельствуют, что мы защищены".

Вице-премьер также отметила, что существуют два индийских штамма - с одной и с двумя мутациями. Она призвала граждан РФ активнее прививаться. "Мы защищены все вместе и перестанем болеть все вместе, когда большее количество людей приобретет коллективный иммунитет, который достигается только двумя способами - переболеть и вакцинироваться", - указала вице-премьер.

При этом она подчеркнула, что "переболеть однозначно плохо", потому что мировой опыт и опыт граждан РФ, которые перенесли эту болезнь, свидетельствует о том, что после нее возникают очень серьезные последствия, особенно для тех, кто страдал хроническими, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, ожирением.

"Поэтому я еще раз хочу попросить наших граждан: задумайтесь об этом, очень важно привиться", - резюмировала вице-премьер.