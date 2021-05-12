Президент Татарстана готов встретиться с родителями погибших и пострадавших школьников

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил готовность встретиться с родителями школьников, погибших и пострадавших при нападении на казанскую гимназию № 175. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба главы российского региона.

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"После того, как мы все немного придем в себя, я готов встретиться с родителями школьников, обсудить меры поддержки, выслушать их", - сказал президент Татарстана, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам Минниханова, сейчас в Казани работают два пункта психологический помощи для пострадавших и их близких, привлечены порядка 150 психологов, идет индивидуальная работа. "По каждому случаю, по каждому запросу идет работа. Мы обошли все квартиры, домохозяйства, где проживали ученики, идет персональная работа. Вся необходимая поддержка будет оказана", - уточнил он.

12 мая в республике объявлено днем траура по погибшим в этой трагедии. Правительством Татарстана принято решение об оказании финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим.