Более 10 млн россиян уже завершили вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 10 млн россиян прошли полный курс вакцинации двумя компонентами вакцины от коронавируса, при этом первую прививку на данный момент сделали 14 млн человек. Об этом заявила журналистам в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Более 24 млн доз вакцин использовано. У нас более 14 млн [привито] первым компонентом и почти 10 млн [получили] две [дозы]", - сказала она.

Ранее Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года. До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период. В настоящее время в России переболели новой коронавирусной инфекцией почти 4,8 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.