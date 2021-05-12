Институт блокады в Петербурге получит временные помещения до переезда в Соляной переулок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Институт истории обороны и блокады Ленинграда, который создается в Санкт-Петербурге по поручению президента РФ Владимира Путина, откроется во временных помещениях до предоставления ему постоянного места в музее блокады в Соляном переулке. Как сообщил в среду губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в законодательном собрании с отчетом о результатах деятельности городского правительства за 2020 год, в дальнейшем институт разместится в помещениях, передаваемых музею Министерством обороны РФ.

"Выполняем поручение президента по созданию института истории блокады Ленинграда. Утвердили дорожную карту. До конца года подберем временное помещение, в дальнейшем институт разместится в Соляном переулке на площадях, которые Министерство обороны передаст Музею обороны и блокады", - сказал Беглов.

В марте 2020 года в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, Путин потребовал от кабинета министров РФ, администрации президента и правительства Санкт-Петербурга подготовить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Институт должен начать деятельность с января 2022 года. Его создают на базе Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и разместят в том же комплексе.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке в Петербурге ведет свою историю с апреля 1944 года, когда открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был закрыт в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов.

В сентябре 2019 года в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция. Сейчас площадь музея в Соляном переулке составляет около 1 тыс. квадратных метров, в пределах этого пространства его возможности полностью исчерпаны. Ранее губернатор сообщал, что достигнута договоренность о передаче музею порядка 3,5 тысяч квадратных метров дополнительных помещений, принадлежащих Министерству обороны.