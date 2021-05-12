Самолет с девятью пострадавшими при стрельбе в Казани вылетел в Москву

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Казани в Москву с девятью пострадавшими при стрельбе в школе, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

На эту тему

На его борту девять пострадавших, включая пятерых детей. Борт оснащен специальными медицинскими модулями, позволяющими контролировать состояние пациентов. В полете их сопровождают медики отряда "Центроспас" МЧС России.

Накануне в Казань из Москвы спецборт доставил группу психологов МЧС. Они на месте работают с пострадавшими и их родственниками.