В Петербурге из дачи племянника Николая I сделают отель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации дачи принца Петра Ольденбургского, племянника императора Николая I, на набережной Малой Невки в Петербурге. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реставрацию и приспособление под современное использование дачи князя Долгорукова (другое название дачи) на Каменном острове в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

После окончания реставрационных работ в здании дачи откроют гостиницу на 21 номер. В ходе реализации проекта реконструируют разноэтажное здание сложной формы общей площадью свыше 3 тыс. кв. м.

Здание отделают профилированной доской, а цоколь - плитами из натурального камня. Оконные блоки и дверные наружные блоки выполнят из дерева. Согласно проектным решениям, на цокольном этаже здания расположат технические и вспомогательные помещения, на первом этаже - вестибюль, фойе, банкетный зал, комнату администрации и несколько гостиничных номеров. Второй и третий этажи полностью отведут под комнаты для гостей.

Проектную документацию подготовило ООО "РедутПроект".

Дача Ольденбургского - одно из важнейших сооружений Каменного острова, памятник деревянной архитектуры эпохи русского классицизма, построенный архитектором Смарагдом Логиновичем Шустовым (1789-1870). Она была построена в 1831-1833 годах, после завершения строительства ее купил Ольденбургский. Принц находился на русской службе около 50 лет. Он был известным благотворителем, благодаря деятельности которого в Петербурге появились многие учебные и медицинские заведения, среди которых Женское училище (институт) принцессы Терезии Ольденбургской, приют Его Высочества принца П. Г. Ольденбургского, детская больница принца Петра Ольденбургского, приют в память Екатерины, Марии и Георгия, Свято-Троицкая община сестер милосердия, больницы Обуховская, Мариинская, Петропавловская.