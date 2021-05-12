Решение о вакцинации в России "Спутником Лайт" примут на этой неделе

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Решение о вакцинации от коронавируса россиян препаратом "Спутник Лайт" должно быть принято на этой неделе. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире "России-24" .

"Мы зарегистрировали [вакцину] "Спутник Лайт", которая может рассматриваться для вакцинации населения, в том числе молодежи и тех, кто уже перенес коронавирус. На этой неделе должны рассмотреть программу вакцинации и принять решение", - сказал он.

Темпы вакцинации

По словам министра, темп вакцинации от коронавируса в России сегодня хороший, но есть резервы для его ускорения.

"Я считаю, что вакцинация сегодня идет хорошо, но есть резервы для ускорения. Однозначно есть резервы, вакцины сегодня в достаточном количестве поступают", - сказал он.

Мурашко добавил, что о третьей волне пандемии говорить не стоит, следует идти и привиться от коронавируса.

Министр отметил, что число пациентов с COVID-19, находящихся сейчас в стационарах или состоящих на учете у врача, в России сократилось на 2%.

"Майские праздники, дополнительные выходные дни дали своей результат. Общее количество пациентов, наблюдающихся на учете у врача и находящихся в стационарах, сократилось чуть более чем на 2%. Общее количество пациентов сегодня, получающих лечение по поводу коронавирусной инфекции или с подозрением, составляет 290 тыс. Все-таки это высокая цифра", - сказал он.