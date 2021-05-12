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Детский центр "Орленок" начнет работу с 1 июня

Смена пройдет в августе при стопроцентной заполняемости

ТАСС, 12 мая. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Орленок" начнет работу с 1 июня со стопроцентной заполняемостью. Об этом сообщил директор ВДЦ Александр Джеус на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Мы c 1 июня работаем в стопроцентном режиме заполняемости. Смена у нас традиционно пройдет в августе", - сказал Джеус.

Он также отметил, что сейчас заканчивается инклюзивная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году "Орленок" в рамках проекта инклюзивного отдыха, который реализуется совместно с Благотворительным фондом помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца", запускал пилотную инклюзивную смену с участием 34 детей с ограниченными возможностями здоровья. "Сейчас мы начинаем большой серьезный проект по работе с детьми младшего возраста", - добавил директор.

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей - как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля 2020 года при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.

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