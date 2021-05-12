Ростовская "Система-112" начала принимать видеовызовы от людей с нарушениями слуха

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Операторы-дактилологи "Службы-112" в Ростовской области начали в тестовом режиме принимать вызовы по скайпу от людей, страдающих нарушениями слуха. Об этом сообщили в среду в управлении информационной политики регионального правительства.

"Операторы-дактилологи областной "Службы-112" начали принимать вызовы по скайпу Help112RO. <…> В настоящее время ведется работа по регистрации номеров телефонов людей с особенностями слуха в "Системе-112". Это добровольная акция. Если человек согласен зарегистрировать свой номер телефона в базе "Системы-112", то при поступлении звонка или СМС с этого номера система автоматически сообщит о необходимости подключения оператора-дактилолога", - говорится в сообщении. Отмечается, что обратиться за помощью люди с нарушениями слуха смогут, если необходима помощь пожарных, спасателей, скорой медицинской помощи, газовой и других служб.

По словам заместителя губернатора региона Вадима Артемова, которые приводит управление информполитики, до конца мая новый сервис будет функционировать в тестовом режиме. "Это время нужно для устранения всех недоработок и замечаний. Также за этот период планируем оповестить всех членов общества глухих, проживающих на территории области о начале работы видеовызова", - сказал Артемов. Зарегистрироваться в системе можно в территориальном отделении общества глухих.

Ранее сообщалось, что региональное отделение общества глухих в Ростовской области приступило к обучению операторов "Системы-112" русскому жестовому языку.

По данным управления информполитики, "Система-112" принимает вызовы о происшествиях в Ростовской области с сентября 2016 года. За этот период принято более 12 млн звонков. Чаще всего жители области обращаются за помощью медиков, полиции и по вопросам, связанным с аварийными ситуациями на объектах ЖКХ. В 2017 году в "Систему-112" внедрен сервис приема СМС-сообщений о происшествиях, а в 2019 году появилась возможность отправлять ответные СМС на поступившие сообщения с просьбой о помощи.