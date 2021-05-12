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Стрельба в школе в Казани

Мурашко оценил работу медиков, помогавших раненым при стрельбе в Казани

По словам министра здравоохранения, "врачи, медработники отработали в этой тяжелой ситуации очень хорошо"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу медиков, которые помогали пострадавшим в результате стрельбы в казанской школе.

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Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани

По словам министра, "врачи, медработники отработали в этой тяжелой ситуации очень хорошо".

В общей сложности для оказания помощи пострадавшим после стрельбы в школе в Казани было задействовано 36 бригад скорой помощи.

"Приемный покой детской больницы отработал на отлично", - сказал Мурашко, добавив, что "бригады, которые были развернуты", позволили сохранить жизни.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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