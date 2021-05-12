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Путин уверен, что отток населения из Омской области связан с условиями жизни

Президент не стал связывать отток населения из региона с климатом, отметив, что там по климатическим условиям "почти как Краснодарский край"
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Александр Бурков Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Александр Бурков
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Отток населения из Омской области связан с уровнем жизни в этом регионе, тогда как по климатическим условиям это "почти как Краснодарский край". Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече в среду в Кремле с омским губернатором Александром Бурковым.

Глава региона назвал самой главной проблемой Омской области отток населения, который идет уже второе десятилетие. По его словам, только за последние три года отсюда уехали почти 35 тыс. человек.

"Странного тут ничего нет, это связано с условиями жизни, конечно", - заметил Путин. "Но по климатическим, по природным условиям Омская область, по оценкам специалистов, почти как Краснодарский край, Орловская область - примерно такие регионы", - добавил президент.

Губернатор согласился, что у Омской области выигрышные климатические условия. "Мы как Краснодарский край по солнечным дням", - отметил Бурков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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