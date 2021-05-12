Путин уверен, что отток населения из Омской области связан с условиями жизни

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Отток населения из Омской области связан с уровнем жизни в этом регионе, тогда как по климатическим условиям это "почти как Краснодарский край". Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече в среду в Кремле с омским губернатором Александром Бурковым.

Глава региона назвал самой главной проблемой Омской области отток населения, который идет уже второе десятилетие. По его словам, только за последние три года отсюда уехали почти 35 тыс. человек.

"Странного тут ничего нет, это связано с условиями жизни, конечно", - заметил Путин. "Но по климатическим, по природным условиям Омская область, по оценкам специалистов, почти как Краснодарский край, Орловская область - примерно такие регионы", - добавил президент.

Губернатор согласился, что у Омской области выигрышные климатические условия. "Мы как Краснодарский край по солнечным дням", - отметил Бурков.