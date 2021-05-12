Мишустин призвал восстановить расходы на строительство объектов здравоохранения

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал в регионах восстановить расходы на строительство жизненно важных объектов здравоохранения, которые были сокращены из-за пандемии. Ранее соответствующее предложение выдвигала партия "Единая Россия"

"Переброска средств или сокращение финансирования, которое, к сожалению, было, - это, конечно, последствия борьбы с коронавирусом. Потому что мы делали приоритизацию, и я абсолютно согласен с тем, что нужно восстановить <...> расходы, мы это также обсуждали с вами во время подготовки к отчету правительства. Все соответствующие поручения уже даны", - сказал он в среду после ежегодного отчета правительства в Госдуме, отвечая на вопрос депутата от фракции "Единая Россия" Андрея Исаева о сокращении финансирования строительства 17 объектов здравоохранения в регионах.

Мишустин добавил, что расходы на строительство жизненно важных объектов в регионах из средств резервного фонда будут восстановлены, чтобы строительство смогли как можно быстрее завершить.

На достройку объектов здравоохранения направят 2,7 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале партии "Единая Россия".

"Это позволит в 2021-2022 гг. ввести в эксплуатацию 17 больниц, в том числе онкологических и противотуберкулезных", - отмечается в сообщении. "Это учреждения в Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане", - уточняется в сообщении.