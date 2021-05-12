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Стрельба в школе в Казани

Голикова: кабмин мониторит уровень защищенности образовательных учреждений в регионах

Правительство реагирует на ситуацию со стрельбой в школе в Казани, указала вице-премьер

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство России отслеживает ситуацию с безопасностью в образовательных и медицинских учреждениях регионов страны после стрельбы в одной из школ Казани. Об этом заявила журналистам в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"У нас есть постановление правительства, по которому мы осуществляем вместе с регионами мониторинг защищенности учреждений образования, науки и здравоохранения от подобного рода вторжений. Наш мониторинг показывает, что не все на 100% готовы. Мы реагируем на эту ситуацию, принимаем все возможные меры, чтобы побудить регионы полностью защитить учреждения. Надеюсь, что они эту работу выполнят", - сказала вице-премьер.

Голикова напомнила, что по поручению главы государства министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов вместе с медицинскими специалистами и психологами приезжали в Казань, часть медработников продолжает там оставаться.

По ее словам, в среду из Казани вылетает борт с восемью пострадавшими во время стрельбы (пять детей, трое взрослых). "Мы долго взвешивали, шел консилиум, но мы все-таки приняли такое решение, потому что ранения тяжелые, огнестрельные. Нужно сделать все возможное, чтобы помочь детям и взрослым выздороветь, выкарабкаться из этой сложной ситуации", - сказала Голикова.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаМурашко, Михаил АльбертовичКравцов, Сергей СергеевичРоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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