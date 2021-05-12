В России могут расширить полномочия СК при расследовании преступлений против детей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет следователей Следственного комитета РФ (СК) правом предварительного расследования уголовных дел по статьям небольшой и средней тяжести в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Как отмечается в пояснительных материалах, с 1 января 2012 года к подследственности следователей СК отнесены все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, а в ходе таких расследований "достаточно часто выявляются иные преступления небольшой и средней тяжести, которые подследственны им только по решению прокурора".

Речь идет о таких статьях Уголовного кодекса, как оставление в опасности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Законопроектом предлагается предоставить следователям СК право производства предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 151 и 156 УК РФ, если они выявлены в ходе расследования тяжких преступлений против несовершеннолетних.

"К их подследственности также планируется отнести дела о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК ["Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления"], в случае выявления ими в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором", - сказано в пояснительной записке.