Законопроект о бесплатном втором высшем образовании в области искусств приняли в I чтении

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве граждан, имеющих высшее образование, получать второе или последующее высшее образование за счет бюджета по образовательным программам в области искусств.

Поправки предлагается внести в закон "Об образовании". Как напоминают авторы инициативы, сегодня гражданам РФ гарантирована возможность получения первого бесплатного высшего образования. "При этом в творческие профессии люди, как правило, приходят уже в зрелом возрасте, имея высшее образование по другой специальности", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим в кабмине предлагают прописать в законе право граждан, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет ассигнований федерального бюджета по образовательным программам в области искусств. Речь идет о программах специалитета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. Специальности и направления подготовки утвердит правительство РФ. Кабмин также утвердит порядок принятия таких граждан на обучение за счет бюджета, а также перечень образовательных организаций, в которых такое обучение будет происходить.

"Наличие творческих способностей, необходимых для поступления на специальности и направления подготовки в области искусств, будет определяться по результатам вступительных испытаний, проводимых при приеме организациями высшего образования", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.