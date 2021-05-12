Глава Минобрнауки не подтвердил данные о масштабном оттоке ученых из страны

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заявления о росте числа уезжающих из России ученых являются скорее "экспертным мнением", которое не подтверждается данными Минобрнауки России. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в среду в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам отчета о деятельности правительства РФ в 2020 году.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов по итогам ежегодного отчета правительства РФ перед Госдумой, который прошел в среду, привел данные, согласно которым отток научных кадров из России в 2012 году составлял 14 тыс. специалистов, а в 2019 году - уже 70 тыс.

"Сегодня прозвучала цифра, касающаяся оттока [научных кадров], - это не официальная цифра, это скорее экспертное мнение, мы свои расчеты проводим, она не подтверждается", - сказал Фальков.

По его словам, есть академическая миграция или академическая мобильность, когда в силу разных причин ученые выезжают из одной страны, переезжают в другую, и в этом случае "много тонкостей, поэтому подсчеты вести очень сложно".

"Скажем, если молодой ученый выезжает на два или три года поработать по гранту в другую страну, набирается опыта, а потом приезжает, то это благо для нашей страны. Или к нам поступают ежегодно более 300 тыс. иностранных студентов на первый курс. Часть из них доходят до аспирантуры, защищают диссертации и потом уезжают в свои страны. В этом тоже нет ничего плохого, и я не думаю, что такую академическую мобильность можно и нужно рассматривать в негативном ключе", - пояснил Фальков.

Он добавил, что и в Россию приезжают иностранные ученые. Например, в стране реализуется большая программа мегагрантов, в рамках которой руководить исследованиями приезжают специалисты мирового уровня. "Надо внимательно посмотреть, и, мне кажется, что здесь важно не допускать популизма. А с другой стороны, не убаюкивать себя представлениями - лучше всего иметь объективные научно подтвержденные [данные]", - добавил министр.