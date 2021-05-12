В Госдуму внесли законопроект о приоритетном праве детей педагогов детсадов на зачисление

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Андрей Ветлужских в среду внес в Госдуму законопроект о первоочередном праве детей педагогов детских садов на зачисление в организации, где работают их родители. Текст документа размещен в думской электронной базе.

"Дети, родители (законные представители) которых занимают штатные педагогические должности в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, имеют первоочередное право приема в данные организации", - отмечается в законопроекте.

Как указывает автор инициативы, на федеральном уровне сегодня не закреплены льготы для педагогических работников на внеочередное и первоочередное зачисление их детей в дошкольные образовательные организации. Такое право установлено в некоторых субъектах на уровне региональных и муниципальных нормативных актов, но подобные документы нередко подвергаются изменениям, отмечает депутат. "Тем не менее дефицит педагогических кадров в дошкольных образовательных организациях зачастую покрывается именно за счет закрепления возможности получить место для своего ребенка в детском саду, в котором работает педагог", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим депутат предлагает закрепить в законе "Об образовании в РФ" в качестве меры социальной поддержки педагогических работников право на первоочередное зачисление их детей в государственные и муниципальные детские сады.