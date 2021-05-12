В Госдуме предложили направлять экспертные заключения участникам судебного процесса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Алексей Журавлев, не входящий ни в одну из фракций, в среду внес на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому эксперты должны будут направлять заключения в суд и лицам, участвующим в деле. Текст размещен в думской электронной базе.

Как утверждает автор в пояснительной записке, в правоприменительной практике распространены случаи, когда стороны судебного процесса находятся на значительной территориальной удаленности от суда. В связи с этим участники не могут ознакомиться с результатами проведенной по делу судебной экспертизы и сформировать позицию по делу. Поездки адвоката в суд также приводят к дополнительным финансовым потерям для проигравшей стороны.

"Положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возможность размещения заключения эксперта в электронном виде не предусмотрена, а в судах общей юрисдикции вообще отсутствует техническая возможность для публикации заключения в электронном виде", - указывает автор. При этом Арбитражный процессуальный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс РФ "не разрешают и не запрещают эксперту направлять копии заключения по судебной экспертизе сторонам", однако отправка таких материалов до их поступления в суд может быть расценена как личная заинтересованность эксперта.

В связи с этим Журавлев предлагает прописать в данных кодексах, что "эксперт обязан одновременно с направлением заключения в суд направить его копии лицам, участвующим в деле".