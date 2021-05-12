Суд оштрафовал Telegram на общую сумму в 5 млн рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мировой судебный участок Таганского района Москвы в среду оштрафовал на общую сумму 5 млн рублей мессенджер Telegram по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Суд признал Telegram виновным по второму протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составляет 5 млн рублей", - сказали в суде.

Роскомнадзор ранее составил два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ в отношении Telegram.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Компания уже подала жалобы на эти решения. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.