Дума поддержала штрафы за публикации о террористических группировках без маркировки

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за публикацию в СМИ материалов с упоминанием террористических организаций без указания, что они ликвидированы или признаны запрещенными в РФ.

Согласно изменениям, предложенным в Кодекс РФ об административных правонарушениях, за неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций предлагается ввести штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Авторами базового законопроекта выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. В январе они внесли законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена. Документ пока не прошел первое чтение.