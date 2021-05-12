{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума поддержала штрафы за публикации о террористических группировках без маркировки

Для физлиц штраф за нарушение составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за публикацию в СМИ материалов с упоминанием террористических организаций без указания, что они ликвидированы или признаны запрещенными в РФ.

Согласно изменениям, предложенным в Кодекс РФ об административных правонарушениях, за неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций предлагается ввести штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Авторами базового законопроекта выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. В январе они внесли законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена. Документ пока не прошел первое чтение.

Теги
Россия
Telegram могут оштрафовать еще на 16 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
В суд поступили четыре протокола, составленные в отношении Telegram
Читать полностью