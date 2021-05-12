Межправительственное соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в среду выпустило официальное сообщение о прекращении действия межправительственного соглашения РФ и Украины о сотрудничестве в области туризма от июля 1999 года.

"12 мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года", - говорится в документе.

31 марта правительство Украины приняло решение о прекращении действия соглашения.