МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Одного из основателей московского театра "Школа современной пьесы", народного артиста России Владимира Качана похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Владимира Андреевича похоронили", - сказали в пресс-службе.

Ранее состоялась церемония прощания с артистом на сцене театра, где он служил 30 лет. Проститься с Качаном пришли председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, актеры Евгений Князев, Леонид Ярмольник, Александр Галибин, Дарья Юрская, продюсер Марк Рудинштейн и другие.

Качан умер из-за коронавируса на 74-м году жизни.