Концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге отменили

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Концерт исполнителя Моргенштерна, запланированный на 16 мая в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом ТАСС в среду сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Ранее родительские организации города направили обращения с просьбой отменить концерт в связи с опасением массовой пропаганды употребления наркотиков в ходе мероприятия.

"Родительские организации направили очень много обращений в адрес властей и организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция - концерт был отменен", - сказала собеседница агентства.

В отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело в связи с возможной пропагандой употребления наркотических веществ в его творчестве.

На странице мероприятия во "ВКонтакте" в среду опубликовано сообщение о том, что концерт Моргенштерна, который должен был состояться на площадке петербургского Музея стрит-арта 16 мая, переносится "в связи с продлением в городе коронавирусных ограничений, запрещающих танцпол в любом его виде". Новая дата пока не объявлена. "Все билеты действительны, их не надо сдавать или обменивать", - отметили организаторы.

В новость были внесены изменения (18:07 мск) - добавлен комментарий организаторов в последнем абзаце, лид и заголовок приводятся в новой редакции.